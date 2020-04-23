Глава Хакасии предложил выставить посты на границе с Красноярским краем
Глава Хакасии Валентин Коновалов предложил выставить посты на границе с Красноярским краем. Об этом он сообщил накануне на своей странице в соцсети:
- В ходе заседания Оперативного штаба РХ дал поручение в максимально короткие сроки организовать пост на северной границе с Красноярским краем, это действенный способ обеспечить безопасность жителей республики со стороны прибывающих к нам автотранспортом из города Красноярска. Дополнительно считаю необходимым запретить все промежуточные остановки автобусов межрегионального сообщения.
Еще одно предложение Валентин Коновалов сделал руководителям министерств и ведомств, главам поселков и районов, представителям тех сфер бизнеса, кто не пострадал – пожертвовать свой однодневный заработок нуждающимся и социально незащищенным слоям населения.
Для информации по последним данным в Хакасии под медицинским наблюдением находятся 1166 человек, из них 1144 – дома, 22 – в обсервации, 78 – в больнице. Сняты с карантина – 2008 человек. 8 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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