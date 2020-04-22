2020-04-22T18:21:55+03:00
Происшествия

В Красноярске мотоцикл ДПС врезался в Toyota во время погони

Авария попала на [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске мотоцикл ГИБДД врезался в Toyota во время погони. Фото: ЧП - Красноярск.В Красноярске мотоцикл ГИБДД врезался в Toyota во время погони. Фото: ЧП - Красноярск.
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На пересечении улиц Дубровинского и Сурикова в Красноярске мотоцикл полка ДПС ГИБДД врезался в поворачивающую Toyota. Все произошло вечером, 22 апреля, сообщили в группе ЧП – Красноярск.

Судя по кадрам видео, полицейский на мотоцикле BMW преследовал байкера. В этот момент водитель Toyota Corolla, ехавший в сторону Вейнбаума, решил развернуться.

- Мужчина за рулем иномарки не предоставил преимущество мотовзводу (из двух полицейских), - рассказали в пресс-службе ГИБДД. – В результате один из врезался в автомобиль Toyota.

Иномарка серьезна пострадала, мотоцикл BMW тоже теперь требует ремонта. Полицейский, который им управлял, к счастью, отделался легкими травмами. Ему оказали первую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

- Водитель Toyota не убедился в безопасности маневра, - обсуждают в соцсетях. – Теперь будет платить за ремонт байка. А он стоит миллион, а то и больше.

- BMW очень жалко. Пилот – молодец, умеющий управлять такой техникой в экстремальных ситуациях.

ДТП Дубровинского - Сурикова 22.04.2020 ЧП Красноярск. Мотоцикл ГИБДД врезался в Toyota.Видео: ЧП - Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

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