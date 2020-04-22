Губернатор Александр Усс поблагодарил волонтеров за помощь пенсионерам
Волонтёры Красноярской магистрали, присоединившиеся к Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», приняли участие в онлайн-совещании губернатора Красноярского края Александра Усса и рассказали о своей работе.
За три недели они побывали у 269 пенсионеров железнодорожного транспорта и выполнили и будут продолжать выполнять самые разные поручения пожилых людей, которые сейчас находятся на самоизоляции.
Добровольцы доставляют продукты и медикаменты, получают в поликлиниках льготные рецепты, помогают в решении бытовых проблем – оплачивают услуги ЖКХ, выгуливают домашних животных, отправляют письма и посылки, также пенсионерам предоставляется психологическая помощь квалифицированных специалистов подразделений КрасЖД.
Все волонтёры соблюдают необходимые меры безопасности: перед началом работы у них обязательно измеряют температуру, они обеспечены индивидуальными средства защиты – антисептиками, масками, перчатками и используют бесконтактный способ доставки, оставляя пакеты у дверей.
Еще одна важная тенденция: желающих помочь других становится все больше. С начала апреля количество активистов увеличилось втрое и в настоящее время волонтёрский отряд Красноярской магистрали насчитывает 90 человек.
Александр Усс высоко оценил работу волонтёрского отряда КрасЖД и выразил благодарность за оказанную помощь.
Внимание!
О том, как красноярцы помогают тем, кто сейчас больше всего нуждается в поддержке, мы расскажем во время радиомарафона «НАШИ ЛЮДИ против КОРОНАВИРУСА», который состоится на радио «Комсомольская правда» 107,1FM в пятницу, 24 апреля с 8.00 до 11.00
Наш марафон – это большая радиоистория о сегодняшнем дне в стране, в Красноярске и крае. Мы хотим поблагодарить, в первую очередь тех, кто сейчас на передовой - врачей, волонтеров, обычных горожан, которые делают добрые дела по воле сердца. А еще будет много музыки - поддержат наш марафон красноярские музыканты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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