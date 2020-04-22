Больше энергии. Богучанская ГЭС увеличила выработку

22 Апр 2020 2020-04-22T15:40:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На фоне общемирового и российского снижения производства у Богучанской ГЭС прямо противоположные итоги марта и первого квартала 2010 года в целом. По сравнению с прошлым годом выработка электроэнергии существенно увеличилась.

В марте 2020 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 1 млрд 633,3 млн кВт.ч электроэнергии, что на 31,9% больше, чем в марте 2019 года. По итогам первого квартала ГЭС произвела 4 млрд 636,2 млн кВт.ч, что на 24% больше, чем в 1 квартале 2019 года (3 млрд 739 млн кВт.ч).

Одновременно с этим выросла и доля БоГЭС в суммарной выработке электроэнергии в Красноярском крае. Из более чем 16 млрд кВт•ч, произведенных в крае с начала этого года, более 9 приходится на долю ГЭС. Доля Богучанской ГЭС в суммарной выработке Красноярского края составила 28,59%, в суммарной выработке ГЭС – 49,79%.

«В марте Богучанская ГЭС благодаря режиму подготовки к предстоящему паводку существенно увеличила производство и подготовила свободный объем водохранилища к увеличению притока. Продолжается и рост потребления со стороны нашего партнера - Богучанского алюминиевого завода», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Ледовая обстановка на Богучанском водохранилище продолжает меняться. В апреле полынья вдоль бетонной и каменно-набросной плотины ГЭС увеличилась с 200 до 1300 метров в длину и с 80 до 600 метров в ширину, на льду образовались многочисленные трещины. Благодаря резкому потеплению во второй половине месяца боковая приточность увеличилась тоже очень резко: с 25 до 800-1000 кубометров в секунду. В соответствии с режимом, установленным для Богучанской ГЭС Енисейским бассейновым водным управлением на апрель, и суточными заданиями Системного оператора Объединенной энергосистемы Сибири средние расходы через агрегаты станции составляли 3130 кубометров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU