Цены на бензин не изменятся, но нефтяники работают себе в убыток

22 Апр 2020 2020-04-22T15:17:53+03:00

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В оптовых масштабах торговать бензином стало не выгодно. Такой вывод сделали аналитики, пишет kp.ru.

На прошлой неделе цена тонны АИ-92 на Питерской бирже упала на 11%. На 20 апреля цена составила 32,77 тысяч рублей. Отсюда вопрос, если нуля нет, то откуда же убытки?

Прежде всего нужно учесть издержки компаний, ведь нефтяная промышленность отдает государству немало: акциз, выплаты по демпферу, налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых. По данным аналитиков за все издержки натекает около 38, 07 тысяч рублей. То есть, продавая тонну нефть сырья, компании уходят в минус на 2 тысячи рублей.

Но почему же продавать бензин стало не выгодно?

Во-первых, упал спрос. С начала режима самоизоляции поездки сократились. Конечно, когда ситуация в стране и в мире стабилизируется спрос снова поползет вверх. Сейчас на АЗС продают меньше.

Во-вторых, нефтяникам приходится платить налоги по демпферу. Это относительно новая система, которая работает всего третий год. Эта система снижает риски колебаний цен на бензин. Топливо на Западе стоит дороже, потому, что нефтяникам доплачивают за то, что они торгуют внутри страны, и компенсируют этим утраченную выгоду. Сейчас в Европе бензин тоже не особо популярен, в связи с этим цены там упали. Российский рынок сейчас привлекает больше продавцов. Но теперь им самим нужно доплатить, чтобы торговать в стране. Именно это и не дает ценам на заправках опуститься.

Продавцы бензина сейчас хотят отменить демпфер, либо внести в него корректировки. Потому, что цену при который начинаются «санкции» для нефтяников устанавливают на год вперед, а сейчас они заметно подросли.

Цены на заправках не изменятся в ближайшее время, по большей части благодаря демпферу. К тому же, власти позаботились о том, чтобы в страну не поставляли дешевое топливо. Казалось бы, живи, да радуйся, покупаешь за дешево, продаешь за дорого, но как всегда дело в спросе, который упал в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU