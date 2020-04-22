Когда в России появится вакцина против коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T15:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вакцина от коронавируса, которую готовит Минздрав, пройдет доклинические исследования уже к 31 мая, а с 1 июня начнутся клинические испытания. Об этом рассказал kp.ru врач и телеведущий Александр Мясников. Но, можно ли говорить, что вакцина почти готова? И сколько времени нужно, чтобы начать ее применять?

- Как правило, клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет, - врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов. Также специалист отметил, что новая вакцина должна проходить доклинические и клинические испытания, которые в свою очередь докажут эффективность и безопасность препарата. Именно поэтому разработка занимает много времени.

Над разработкой лекарства против COVID-19 борются ученные со всего мира. Около 35 лабораторий пробуют создать вакцину от коронавируса. К слову, только у нас в стране около 10 лабораторий, которые работают над вакциной.

Николай Никитин, заведующий сектором кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ поясняет, что разработка препарата — это не соревнование и, неважно кому из стран первой удастся укротить коронавирус.

- Сейчас сложилось в обществе такое мнение, что, вот американцы уже перешли к клиническим испытаниям, наша вакцина, разработанная при Роспотребнадзоре, будет переведена на стадию клинических испытаний. Но это не соревнование. Очень хорошо, что сейчас многие лаборатории включились в работу по разработке хорошей вакцины. Многие из них окажутся не эффективными на стадии испытаний, у многих будут выявлены какие-то проблемы и нужно будет возвращаться снова к этапу разработки, изменений, подбора доз. В МГУ также ведется разработка вакцины против COVID-19, преимуществом которой будет то, что эта вакцина будет универсальной. Не только против COVID-19, но и против атипичной пневмонии, вспышка которой была в 2002 году. В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи тоже ведутся разработки по созданию вакцины против COVID-19 на основе аденовирусов. При помощи этой же системы они сделали несколько лет назад хорошую вакцину против вируса Эбола. Разработки в этих лабораториях уже есть. Они просто адаптируют известные технологии, которыми занимаются уже давно, под конкретный вирус. Это сложно. Но намного сложнее и дольше времени занимает тестирование, анализ вакцин с точки зрения их эффективности и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU