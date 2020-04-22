2020-04-22T15:12:31+03:00
Происшествия

Поджигатель травы под Красноярском попал на 400-тысячный штраф

Потому что заодно спалил 15 гектаров леса [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Поджигатель травы под Красноярском попал на 400-тысячный штраф.Поджигатель травы под Красноярском попал на 400-тысячный штраф.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Хотел убрать с участка сухую траву, а сжег 15 гектаров леса… Житель села Еловое Емельяновского района Красноярского края попал на крупный штраф, ему придется заплатить 400 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе минлесхоза.

В один из дней мужчина вместе с приятелями решил «навести порядок» на граничащих с лесом участках. И не нашел ничего лучше, чем пустить пал. В какой-то момент пламя перекинулось на деревья, остановить его не смогли. И вот итог: сгорело 15 гектаров.

Ущерб составил 400 тысяч рублей. Поскольку за такое предусмотрено уголовное дело, на поджигателя собрали материалы и передали в полицию. Ему придется возместить ущерб, а также затраты на тушение.

«С начала пожароопасного сезона в крае зафиксированы более 60 переходов огня в лес с пограничных земельных участков. По каждому случаю проводятся расследования», - заявил начальник отдела государственного лесного надзора Минлесхоза края Анвар Бикбов.

Между тем отметим: за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, грозит штраф: для физлица – 5 000 рублей, для должностного – 50 000 рублей, для юлиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей, в случае ущерба – вплоть до уголовной ответственности.

ВАЖНО

Стали очевидцем нарушения правил пожарной безопасности в лесу или обнаружили возгорание? Звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправьте отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Александр Усс поблагодарил волонтеров за помощь пенсионерам
Больше энергии. Богучанская ГЭС увеличила выработку
Цены на бензин не изменятся, но нефтяники работают себе в убыток
Когда в России появится вакцина против коронавируса
Поджигатель травы под Красноярском попал на 400-тысячный штраф
Путин начал связываться с министрами по видеосвязи
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Первомайские демонстрации в России пройдут в режиме онлайн
Красноярцам стало безопасней ездить в общественном транспорте
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз
Коронавирус в Красноярске: как лечатся на дому заразившиеся COVID-19
Победа глазами детей: «Комсомолка» покажет в рисунках, как встречали солдат после войны
В Хакасии мать подозревает полицейского в наезде на 8-летнего сына
Райффайзенбанк увеличил объемы кредитования розничных клиентов в Красноярске