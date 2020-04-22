Поджигатель травы под Красноярском попал на 400-тысячный штраф

22 Апр 2020 2020-04-22T15:12:31+03:00

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Хотел убрать с участка сухую траву, а сжег 15 гектаров леса… Житель села Еловое Емельяновского района Красноярского края попал на крупный штраф, ему придется заплатить 400 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе минлесхоза.

В один из дней мужчина вместе с приятелями решил «навести порядок» на граничащих с лесом участках. И не нашел ничего лучше, чем пустить пал. В какой-то момент пламя перекинулось на деревья, остановить его не смогли. И вот итог: сгорело 15 гектаров.

Ущерб составил 400 тысяч рублей. Поскольку за такое предусмотрено уголовное дело, на поджигателя собрали материалы и передали в полицию. Ему придется возместить ущерб, а также затраты на тушение.

«С начала пожароопасного сезона в крае зафиксированы более 60 переходов огня в лес с пограничных земельных участков. По каждому случаю проводятся расследования», - заявил начальник отдела государственного лесного надзора Минлесхоза края Анвар Бикбов.

Между тем отметим: за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, грозит штраф: для физлица – 5 000 рублей, для должностного – 50 000 рублей, для юлиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей, в случае ущерба – вплоть до уголовной ответственности.

ВАЖНО

Стали очевидцем нарушения правил пожарной безопасности в лесу или обнаружили возгорание? Звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправьте отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

ИСТОЧНИК KP.RU