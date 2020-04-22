2020-04-22T15:07:51+03:00
Общество

Путин начал связываться с министрами по видеосвязи

Президент опробовал новый формат общения с губернаторами
Екатерина ТЕКОЦКАЯ
Поделиться:
Президент РФ Путин провел совещание с губернатором Приморского края Кожемяко. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент РФ Путин провел совещание с губернатором Приморского края Кожемяко. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин начал общаться по видеосвязи с губернаторами регионов. Во вторник, он дозвонился до двух лидеров. Путин пообщался с главой Приморья Олегом Кожемяко и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Главы регионов начали с окладов по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Приморье все закрывают и мобилизуют, а вот главе Калининградской области есть чем похвастаться, он принял решение в ближайшее время снимать ограничительные меры.

Олег Кожемяко озвучил одну из важнейших тем для страны - поддержка внутреннего туризма. Губернатор попросил президента о дополнительном финансировании, чтобы народ не гнал за рубеж. Путин в свою очередь согласился.

Потом очередь дошла до Приморья. Речь пошла о мостах, которые рушатся ежемесячно, делая затор на ключевых трассах. Кожемяко пожаловался, что Минтранс урезал финансирование строительства мостов с 30 миллиардов рублей до 7. Путин незамедлительно связался с главой министерства Евгением Дитрихом и по громкой связи решил проблему, пишет kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Александр Усс поблагодарил волонтеров за помощь пенсионерам
Больше энергии. Богучанская ГЭС увеличила выработку
Цены на бензин не изменятся, но нефтяники работают себе в убыток
Когда в России появится вакцина против коронавируса
Поджигатель травы под Красноярском попал на 400-тысячный штраф
Путин начал связываться с министрами по видеосвязи
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Первомайские демонстрации в России пройдут в режиме онлайн
Красноярцам стало безопасней ездить в общественном транспорте
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз
Коронавирус в Красноярске: как лечатся на дому заразившиеся COVID-19
Победа глазами детей: «Комсомолка» покажет в рисунках, как встречали солдат после войны
В Хакасии мать подозревает полицейского в наезде на 8-летнего сына
Райффайзенбанк увеличил объемы кредитования розничных клиентов в Красноярске