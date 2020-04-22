Путин начал связываться с министрами по видеосвязи

22 Апр 2020 2020-04-22T15:07:51+03:00

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Президент Владимир Путин начал общаться по видеосвязи с губернаторами регионов. Во вторник, он дозвонился до двух лидеров. Путин пообщался с главой Приморья Олегом Кожемяко и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Главы регионов начали с окладов по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Приморье все закрывают и мобилизуют, а вот главе Калининградской области есть чем похвастаться, он принял решение в ближайшее время снимать ограничительные меры.

Олег Кожемяко озвучил одну из важнейших тем для страны - поддержка внутреннего туризма. Губернатор попросил президента о дополнительном финансировании, чтобы народ не гнал за рубеж. Путин в свою очередь согласился.

Потом очередь дошла до Приморья. Речь пошла о мостах, которые рушатся ежемесячно, делая затор на ключевых трассах. Кожемяко пожаловался, что Минтранс урезал финансирование строительства мостов с 30 миллиардов рублей до 7. Путин незамедлительно связался с главой министерства Евгением Дитрихом и по громкой связи решил проблему, пишет kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU