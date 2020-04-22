Первомайские демонстрации в России пройдут в режиме онлайн
Из-за распространения коронавирусной инфекции Российская Федерация независимых профсоюзов приняла решения перевести митинги и демонстрации в дистанционный режим, об этом сообщает kp.ru.
Демонстрации и шествия переведут в интернет в формате интерактивных акций. Члены профсоюзов уверены, что демонстрации в интернете посетят не меньше человек, чем уличные акции. За последние годы в акциях принимали участие около 3 млн человек, рассказал Александр Шершуков, заместитель председателя Российской Федерации независимых профсоюзов.
На данный момент Федерация независимых профсоюзов России, крупнейшая организация в стране. В членстве состоят более 20 млн человек.
ИСТОЧНИК KP.RU