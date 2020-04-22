Первомайские демонстрации в России пройдут в режиме онлайн

22 Апр 2020 2020-04-22T15:00:58+03:00

1 мая в Красноярске в 2019-м году Фото: Мария ЛЕНЦ

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Из-за распространения коронавирусной инфекции Российская Федерация независимых профсоюзов приняла решения перевести митинги и демонстрации в дистанционный режим, об этом сообщает kp.ru.

Демонстрации и шествия переведут в интернет в формате интерактивных акций. Члены профсоюзов уверены, что демонстрации в интернете посетят не меньше человек, чем уличные акции. За последние годы в акциях принимали участие около 3 млн человек, рассказал Александр Шершуков, заместитель председателя Российской Федерации независимых профсоюзов.

На данный момент Федерация независимых профсоюзов России, крупнейшая организация в стране. В членстве состоят более 20 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU