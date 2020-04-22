2020-04-22T14:52:47+03:00
Общество

Красноярцам стало безопасней ездить в общественном транспорте

В Красноярске введены усиленные меры по дезинфекции всего общественного транспорта
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Общественный транспорт – то место, через которое по-прежнему проходит большой поток людейОбщественный транспорт – то место, через которое по-прежнему проходит большой поток людейФото: Мария ЛЕНЦ
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Обработка салонов автобусов, троллейбусов и трамваев специальными дезинфицирующими средствами проводится ежедневно в несколько этапов: вечером и во время межрейсовых перерывов. Длительные межрейсовые перерывы городской транспорт, как правило, делает после утреннего часа пик, за это время специалисты успевают продезинфицировать в среднем - до 200 машин.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Главой города поставлена задача организовать работу специальных бригад по дезинфекции салонов транспортных средств на конечных остановках, где межрейсовые перерывы делают несколько маршрутов, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко. - Специалисты обрабатывают дезинфицирующим средством поручни, ручки сидений, боковые панели и двери с помощью специального распылителя. Такие бригады работают на девяти конечных пунктах: «Автовокзал Восточный», «Железнодорожный вокзал», «Мясокомбинат», «мкрн. Солнечный», «ЛДК», «мкрн. Северный», «Стела», «Кардиоцентр» и «3-я Дальневосточная»».

Общественный транспорт – то место, через которое по-прежнему проходит большой поток людей. Поэтому меры безопасности здесь принимаются серьезные. На каждом транспортном предприятии экипажам выдают медицинские маски, перчатки и дезсредства. В салонах установлены специальные диспенсеры с антисептическим средством для дезинфекции рук водителей, кондукторов и пассажиров. А также размещены памятки с правилами поведения в период пандемии.Но все эти меры будут действенными, если горожане неукоснительно будут соблюдать правила: надевать маску перед поездкой и обрабатывать руки дезсредством. И по возможности, соблюдать дистанцию. Такжерекомендовано оплачивать проезд безналичными способами - транспортной, банковской картой или пользоваться мобильным приложением «Транспорт Красноярска».

Обработка салонов автобусов, троллейбусов и трамваев специальными дезинфицирующими средствами проводится ежедневно Фото: Мария ЛЕНЦ

Обработка салонов автобусов, троллейбусов и трамваев специальными дезинфицирующими средствами проводится ежедневноФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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