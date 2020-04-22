Коронавирус в Красноярске: как лечатся на дому заразившиеся COVID-19

22 Апр 2020 2020-04-22T14:06:27+03:00

Рассказываем, как проходит лечение на дому пациентов с коронавирусом в Красноярске

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101 пациент с легкой формой коронавируса в Красноярском крае лечится амбулаторно, то есть на дому. Напомним, по данным на 14 часов 22 апреля, в регионе официально подтверждено 392 случая заражения COVID-19, выздоровели 48 человек, умерли пять.

Как лечатся на дому пациенты с коронавирусом?

- Решение о направлении человека в стационар или его амбулаторном лечении принимает лечащий врач при наличии добровольного согласия пациента и лиц, с ним проживающих, - рассказали в пресс-службе администрации края. - При амбулаторном лечении врачи обязаны ежедневно проводить дистанционную оценку состояния пациента, а также контролировать здоровье проживающих с ним лиц. Забор биоматериала проводится на третий и одиннадцатый день со дня получения результатов лабораторного исследования. Доставку продуктов питания и гигиенических средств при необходимости пациенты заказывают через службы социальной защиты либо волонтеров.

В среду, 22 апреля, губернатор Александр Усс обсудил с главами муниципальных образований соблюдение регламента лечения на дому. В ходе беседы глава региона подчеркнул: за координацию процесса отвечают именно они, а «центром этой работы должны стать оперативные штабы в территориях».

Отметим, что возможность для «легких» пациентов лечиться амбулаторно позволит избежать чрезмерной загруженности медицинских учреждений.

КОНКРЕТНО

- у 30% заразившихся коронавирусом жителей края – легкая форма;

- у 17% - средняя;

- у 4% -тяжелая;

- у 49% заболевания протекает без симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU