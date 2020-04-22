2020-04-22T14:06:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске: как лечатся на дому заразившиеся COVID-19

Рассказываем, как проходит лечение на дому пациентов с коронавирусом в Красноярске
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Коронавирус в Красноярске: как лечатся на дому заразившиеся COVID-19.Коронавирус в Красноярске: как лечатся на дому заразившиеся COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

101 пациент с легкой формой коронавируса в Красноярском крае лечится амбулаторно, то есть на дому. Напомним, по данным на 14 часов 22 апреля, в регионе официально подтверждено 392 случая заражения COVID-19, выздоровели 48 человек, умерли пять.

Как лечатся на дому пациенты с коронавирусом?

- Решение о направлении человека в стационар или его амбулаторном лечении принимает лечащий врач при наличии добровольного согласия пациента и лиц, с ним проживающих, - рассказали в пресс-службе администрации края. - При амбулаторном лечении врачи обязаны ежедневно проводить дистанционную оценку состояния пациента, а также контролировать здоровье проживающих с ним лиц. Забор биоматериала проводится на третий и одиннадцатый день со дня получения результатов лабораторного исследования. Доставку продуктов питания и гигиенических средств при необходимости пациенты заказывают через службы социальной защиты либо волонтеров.

В среду, 22 апреля, губернатор Александр Усс обсудил с главами муниципальных образований соблюдение регламента лечения на дому. В ходе беседы глава региона подчеркнул: за координацию процесса отвечают именно они, а «центром этой работы должны стать оперативные штабы в территориях».

Отметим, что возможность для «легких» пациентов лечиться амбулаторно позволит избежать чрезмерной загруженности медицинских учреждений.

КОНКРЕТНО

- у 30% заразившихся коронавирусом жителей края – легкая форма;

- у 17% - средняя;

- у 4% -тяжелая;

- у 49% заболевания протекает без симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин начал связываться с министрами по видеосвязи
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Первомайские демонстрации в России пройдут в режиме онлайн
Красноярцам стало безопасней ездить в общественном транспорте
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз
Коронавирус в Красноярске: как лечатся на дому заразившиеся COVID-19
Победа глазами детей: «Комсомолка» покажет в рисунках, как встречали солдат после войны
В Хакасии мать подозревает полицейского в наезде на 8-летнего сына
Райффайзенбанк увеличил объемы кредитования розничных клиентов в Красноярске
Забрал жизнь за кусок кабеля. СК опубликовал видео признания убийцы красноярца
Здоровье важнее! Богучанская ГЭС все благотворительные средства на 2020 год передала районной больнице
Райффайзенбанк выдал красноярским компаниям среднего бизнеса 4,13 млрд рублей
Продовольственные сети просят правительство отказаться от промоакций
В Красноярске за сутки подтвердили 3 новых смерти из-за коронавируса
Коронавирус в Красноярске: усилена дезинфекция общественного транспорта
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
Турсезону в России быть: Как пандемия в целом повлияла на туриндустрию
В Красноярском крае возобновили вакцинацию от энцефалита
Райффайзенбанк снизил до 1% ставку эквайринга для интернет-магазинов
Дорогие мои старики. Директор канского пансионата похитила 300 тысяч с карт жильцов
Райффайзенбанк выяснил, почему случаются просрочки по кредиткам
Коронавирус в Красноярске: открывают госпиталь для лечения зараженных COVID-19
В больницу вертолетом. Пятеро подростков на УАЗе пострадали в ДТП в Туве
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
На Столбах под Красноярском появились первые цветы
Ночью на улице рецидивист надругался над двумя красноярками 17 и 18 лет
Все взлетим на воздух. Красноярский взрывник попал под статью за угрозу терактом
Кража интернет-кабеля с чердака стоила красноярцу жизни
Жара под +30 приходит в Красноярск