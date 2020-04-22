Победа глазами детей: «Комсомолка» покажет в рисунках, как встречали солдат после войны

22 Апр 2020 2020-04-22T13:52:08+03:00

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В мае 1945 года всей страной встречали воинов-победителей. В каждом городе эшелоны с солдатами забрасывали цветами. Играли оркестры, звучали военные песни. Были и торжественные парады, гремели праздничные салюты. В Советском Союзе не было ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Наши дети родились в мирное время, не видели войны, горя и потерь. Но они знают, какой она была. По прочитанным книгам, школьным урокам, военным фильмам и рассказам родных.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи компания «Ростелеком» и Издательский дом «Комсомольская правда» в Красноярске проводят конкурс рисунков «Спасибо за мир!».

Катя Анфилова нарисовала, как девушка встречает своего героя Фото: личный архив

Глеб Полуэктов изобразил на своем рисунке салют в честь победы. Красивым искоркам в небе радуется вся семья. Папа подбрасывает высоко-высоко крохотного сынишку, а тот визжит от восторга. Мама непроизвольно протягивает руки к малышу. А рядом пританцовывает старшая дочка.

10-летняя Катя Анфилова нарисовала, как девушка встречает своего героя на берегу и машет ему красным платочком. Девочка так подписала свою работу: «День Великой Победы!!! Спасибо дедушкам и бабушкам за Мир на Земле».

Солдат вернулся с фронта, а дома его встречают жена и дочь. Они обнимают и крепко целуют своего солдата. И больше никогда и никуда его не отпустят! Свой рисунок Лиза Белоусова назвала «Возвращение с фронта».

Лиза Белоусова нарисовала долгожданную встречу солдата с семьей Фото: личный архив

Арина Кашпрук из села Долгий Мост изобразила трогательную встречу отца с маленькой дочкой.

Напоминаем, что принять участие в конкурсе могут дети из Красноярского края в возрасте от 5 до 16 лет. Участники могут изобразить на своих рисунках победную весну, праздничный салют, жизнь под мирным небом - все, что касается Дня Победы и мира. Ну и, конечно, подвиги связистов. В конкурсе есть специальная номинация «Герои-связисты» - о подвиге связистов в Красной армии и на флоте, на передовой, в партизанских отрядах и в тылу врага. Отправить рисунки на конкурс можно до 24 апреля. С 28 апреля стартует голосование, которое продлится до 4 мая. Итоги будут озвучены 7 мая 2020 года, в День связи.

Победителями станут 9 участников в 3 номинациях:

На рисунке Арины Кашпрук фронтовик не выпускает из объятий свою любимую дочку Фото: личный архив

1. В номинации «Выбор читателей» - 3 рисунка, набравших наибольшее количество голосов.

2. В номинации «Выбор партнера» - 3 рисунков, которые выберет Партнер конкурса – компания «Ростелеком».

3. В номинации «Герои-связисты» - 3 рисунка.

Все девять победителей получат памятные дипломы, символические подарки и приятные сувениры.

Подробности и условия конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU