В Хакасии мать подозревает полицейского в наезде на 8-летнего сына

22 Апр 2020 2020-04-22T13:33:20+03:00

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Жительница Усть-Абаканского района Хакасии подозревает полицейского в наезде на ее 8-летнего сына. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего».

ЧП случилось рано утром 16 апреля, рассказала мать нашим коллегам из информагентства «Хакасия». Она работает дояркой на ферме. В этот день с ней на работу пошел сын, хотел помочь.

- Потом ко мне на ферму приехал сотрудник полиции, который скупает у нас молоко для дальнейшей реализации. Я попросила его подвезти сына до дома. Наш дом находится недалеко. Когда я пришла домой, не могла сразу найти сына. Выбежала на улицу, смотрю, а на дороге шапочка его валяется, а рядом кровь.

Потом смотрю - на крыльце капли крови, я их не сразу заметила. Захожу в предбанник, а там он лежит тоже весь в крови. Я давай ему задавать вопросы, а он глазки открыл и потерял сознание, до сих пор в коме. Я его взяла, а изо рта кровь потекла.

По словам женщины, она сразу позвонила полицейскому.

- Взял трубку и встревоженным голосом сразу начал говорить, что мой ребенок не захотел с ним ехать и вернулся в сарай. То есть мне даже спрашивать ничего не пришлось. И представьте себе, тот человек, которого я подозреваю, что он сбил сына, потом меня опрашивал. Причем он даже знает, где у ребенка царапины. Хотя, если верить его словам, он этого знать не может. Он говорит, мальчик упал с высоты. Но тогда получается, что он упал с неба. Его шапочка была в луже крови как раз на проезжей части. Там падать неоткуда. Дело в том, что у него микроавтобус высокий. Сын, скорее всего, начал дорогу перебегать впереди. Надо же сзади, а он впереди побежал. А водитель его не увидел.

Кстати, по рассказам местных жителей, полицейский с того дня стал ездить за молоком на другом автомобиле.

- Сейчас мальчик в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь, - говорят в СК. - В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU