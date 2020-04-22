Райффайзенбанк увеличил объемы кредитования розничных клиентов в Красноярске

22 Апр 2020 2020-04-22T12:47:28+03:00

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Райффайзенбанк в Красноярске укрепил свои позиции в розничном сегменте в 2019 году. Положительную динамику можно отметить по всем ключевым направлениям розничных услуг банка.

Портфель потребительских кредитов частных клиентов за прошлый год увеличился на 12%, составив 2,79 млрд рублей. Также положительную динамику показали портфели ипотечных кредитов и кредитных карт. Самый значительный прирост объемов в направлении кредитования показали кредитные карты. Рост составил 55% по отношению год к году.

«Уже не первый год мы отмечаем рост интереса красноярцев к кредитным картам. Это простой и удобный инструмент для повседневного использования. Самой популярной картой в нашей линейке остается «110 дней», которая дает отсрочку платежа на длительный срок», – отмечает Жанна Романова, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в Красноярском крае.

Средства красноярских розничных клиентов в Райффайзенбанке приросли на четверть и составили 2,21 млрд рублей на 31 декабря 2019 года.

В целом, в Красноярске обслуживается 80,5 тыс. розничных клиентов, за год их число выросло на 10%. Более 50 красноярских компаний (+15%) открыли зарплатный проект в Райффайзенбанке: 16,5 тыс. жителей региона (+14%) получают заработную плату на карты банка.