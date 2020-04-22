2020-04-22T12:47:28+03:00
Экономика

Райффайзенбанк увеличил объемы кредитования розничных клиентов в Красноярске

Поделиться:
Изменить размер текста:

Райффайзенбанк в Красноярске укрепил свои позиции в розничном сегменте в 2019 году. Положительную динамику можно отметить по всем ключевым направлениям розничных услуг банка.

Портфель потребительских кредитов частных клиентов за прошлый год увеличился на 12%, составив 2,79 млрд рублей. Также положительную динамику показали портфели ипотечных кредитов и кредитных карт. Самый значительный прирост объемов в направлении кредитования показали кредитные карты. Рост составил 55% по отношению год к году.

«Уже не первый год мы отмечаем рост интереса красноярцев к кредитным картам. Это простой и удобный инструмент для повседневного использования. Самой популярной картой в нашей линейке остается «110 дней», которая дает отсрочку платежа на длительный срок», – отмечает Жанна Романова, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в Красноярском крае.

Средства красноярских розничных клиентов в Райффайзенбанке приросли на четверть и составили 2,21 млрд рублей на 31 декабря 2019 года.

В целом, в Красноярске обслуживается 80,5 тыс. розничных клиентов, за год их число выросло на 10%. Более 50 красноярских компаний (+15%) открыли зарплатный проект в Райффайзенбанке: 16,5 тыс. жителей региона (+14%) получают заработную плату на карты банка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Райффайзенбанк увеличил объемы кредитования розничных клиентов в Красноярске
Забрал жизнь за кусок кабеля. СК опубликовал видео признания убийцы красноярца
Здоровье важнее! Богучанская ГЭС все благотворительные средства на 2020 год передала районной больнице
Райффайзенбанк выдал красноярским компаниям среднего бизнеса 4,13 млрд рублей
Продовольственные сети просят правительство отказаться от промоакций
В Красноярске за сутки подтвердили 3 новых смерти из-за коронавируса
Коронавирус в Красноярске: усилена дезинфекция общественного транспорта
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
Турсезону в России быть: Как пандемия в целом повлияла на туриндустрию
В Красноярском крае возобновили вакцинацию от энцефалита
Райффайзенбанк снизил до 1% ставку эквайринга для интернет-магазинов
Дорогие мои старики. Директор канского пансионата похитила 300 тысяч с карт жильцов
Райффайзенбанк выяснил, почему случаются просрочки по кредиткам
Коронавирус в Красноярске: открывают госпиталь для лечения зараженных COVID-19
В больницу вертолетом. Пятеро подростков на УАЗе пострадали в ДТП в Туве
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
На Столбах под Красноярском появились первые цветы
Ночью на улице рецидивист надругался над двумя красноярками 17 и 18 лет
Все взлетим на воздух. Красноярский взрывник попал под статью за угрозу терактом
Кража интернет-кабеля с чердака стоила красноярцу жизни
Жара под +30 приходит в Красноярск
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»