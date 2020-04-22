2020-04-22T12:32:32+03:00
Происшествия

Забрал жизнь за кусок кабеля. СК опубликовал видео признания убийцы красноярца

Убийцу нашли по отпечаткам [видео]
Ася ЖУКОВА
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СК опубликовал видео признания убийцы красноярца. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.СК опубликовал видео признания убийцы красноярца. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.
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- Поднял кирпич и ударил в висок, - шокирующее видео с признанием убийцы жителя Красноярска опубликовал СК России. Кровавую расправу тот устроил… из-за куска интернет-кабеля.

Все произошло почти год назад – 9 мая 2019-го. Мужчина 53 лет, живший в пятиэтажке на Красрабе, обнаружил, дома пропал интернет. Чтобы узнать, почему, решил подняться на чердак. Оказавшись там, увидел: кабель срезает незнакомец. Хотел его задержать, пригрозил полицией. Думал, обыкновенный воришка, но нет...

Застигнутый нагнулся, схватил кирпич и ударил жильца по голове, а потом еще несколько раз ножом в шею. Потерпевший умер почти сразу – от страшных ран. А убийца снял с трупа золотое кольцо. Позже стало известно, подозреваемый был в розыске. А, когда его застали за кражей, решил не даваться ни в какую. И убил человека.

- Его нашли быстро – по отпечаткам пальцев, оставленным на крышке люда чердака. – говорят следователи.

Расследование уже завершено, дело направлено в суд. Если все будет доказано, виновному грозит до 20 лет.

Убил за кусок кабеля. СК опубликовал признание подозреваемого (Красноярск. 9.05.2019).Видео: СК.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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