Здоровье важнее! Богучанская ГЭС все благотворительные средства на 2020 год передала районной больнице

22 Апр 2020 2020-04-22T12:24:23+03:00

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Все планы 2020 года поменял коронавирус. Перед властями всех уровней поставлена задача оборудовать больницы медицинским оборудованием, без которого не обойтись при спасении инфицированных. Но в одночасье сделать это невозможно, и тут приходят на помощь те, кто может оплатить дорогостоящие аппараты.

Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС» на очередном заседании впервые принял такое беспрецедентное решение: все средства Программы благотворительной и спонсорской деятельности на 2020 год, а это 3 млн 185 тысяч рублей, передать Кежемской районной больнице. На эти деньги будут приобретены аппарат искусственной вентиляции легких и пять кардиомониторов, а также расходные материалы для них. Оборудование поступит в ближайшее время.

«Сегодня помощь Богучанской ГЭС для нас имеет жизненно-важное значение, и мы благодарны руководству станции и ее инвесторам за это решение. В Кежемской больнице работает отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек, где лечатся тяжёлые больные - с острым инфарктом миокарда, инсультами, нарушениями ритма сердца, сердечной недостаточностью. По правилам оснащения реанимационного отделения, на 6 коек необходимо 8 аппаратов ИВЛ, но на данный момент у нас имеется всего 4 аппарата ИВЛ», - сказал главный врач Кежемской РБ Евгений Захаров.

Это очень важная поддержка для всего Кежемского района, поскольку в составе районной больницы 22 объекта здравоохранения, пять из которых расположены в городе Кодинске и всех тяжелых больных везут в Кодинск. На 22 апреля в Кежемском районе два человека заражены коронавирусом.

Наша справка

Первая поселковая больница в поселке строителей Богучанской ГЭС была открыта в 1979 году. В 1985 году для больницы построили новое здание в городе Кодинске. В конце 1980-х больнице был присвоен статус районной и название Кежемская РБ. В период достройки Богучанской ГЭС возведено новое здание и стационар на 72 койки.

ИСТОЧНИК KP.RU