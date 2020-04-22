Здоровье важнее! Богучанская ГЭС все благотворительные средства на 2020 год передала районной больнице
Все планы 2020 года поменял коронавирус. Перед властями всех уровней поставлена задача оборудовать больницы медицинским оборудованием, без которого не обойтись при спасении инфицированных. Но в одночасье сделать это невозможно, и тут приходят на помощь те, кто может оплатить дорогостоящие аппараты.
Совет директоров ПАО «Богучанская ГЭС» на очередном заседании впервые принял такое беспрецедентное решение: все средства Программы благотворительной и спонсорской деятельности на 2020 год, а это 3 млн 185 тысяч рублей, передать Кежемской районной больнице. На эти деньги будут приобретены аппарат искусственной вентиляции легких и пять кардиомониторов, а также расходные материалы для них. Оборудование поступит в ближайшее время.
«Сегодня помощь Богучанской ГЭС для нас имеет жизненно-важное значение, и мы благодарны руководству станции и ее инвесторам за это решение. В Кежемской больнице работает отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек, где лечатся тяжёлые больные - с острым инфарктом миокарда, инсультами, нарушениями ритма сердца, сердечной недостаточностью. По правилам оснащения реанимационного отделения, на 6 коек необходимо 8 аппаратов ИВЛ, но на данный момент у нас имеется всего 4 аппарата ИВЛ», - сказал главный врач Кежемской РБ Евгений Захаров.
Это очень важная поддержка для всего Кежемского района, поскольку в составе районной больницы 22 объекта здравоохранения, пять из которых расположены в городе Кодинске и всех тяжелых больных везут в Кодинск. На 22 апреля в Кежемском районе два человека заражены коронавирусом.
Наша справка
Первая поселковая больница в поселке строителей Богучанской ГЭС была открыта в 1979 году. В 1985 году для больницы построили новое здание в городе Кодинске. В конце 1980-х больнице был присвоен статус районной и название Кежемская РБ. В период достройки Богучанской ГЭС возведено новое здание и стационар на 72 койки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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