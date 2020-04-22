2020-04-22T12:05:50+03:00
Экономика

Райффайзенбанк выдал красноярским компаниям среднего бизнеса 4,13 млрд рублей

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Райффайзенбанк в Красноярске увеличил объемы финансирования среднего бизнеса. Кредитный портфель в этом сегменте (оборот компаний от 500 млн до 5 млрд) вырос по итогам 2019 года на 58% до 1,89 млрд рублей.

Всего красноярские компании из сегмента среднего бизнеса получили в Райффайзенбанке кредиты на сумму 4,13 млрд рублей, что в двое больше результатов прошлого года.

«Средний бизнес региона стал главным драйвером роста корпоративного портфеля. Снижение ставок по кредитам и расширение льготной госпрограммы позволило компаниям оптимизировать свою кредитную нагрузку с помощью рефинансирования действующих займов», – отмечает Елена Лагунова, начальник отдела по обслуживанию и финансированию предприятий среднего бизнеса Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Еще более значительный рост показали средства клиентов среднего бизнеса. Портфель вырос практически в два раза, а объёмы увеличились на 125 % по сравнению с 2018 годом. Портфель документарного бизнеса в сегменте средних компаний Красноярска удвоился по итогам первого 2019 года.

Совокупный корпоративный кредитный портфель Райффайзенбанка в Красноярске вырос за 2019 год на 54% и составил 2,04 млрд рублей.

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