Продовольственные сети просят правительство отказаться от промоакций

22 Апр 2020 2020-04-22T12:04:14+03:00

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Из-за коронавирусной инфекции многие люди вообще перестали контактировать с внешним миром. Везде все закрыто, кроме, как продуктовых и аптек. Из-за пандемии у многих предпринимателей доход сводится к нулю, поэтому суетится за свою выручку начали и производители продуктов, об этом сообщает kp.ru. Так, например, молочники, производители сахара, безалкогольной продукции, птицеводы, направили правительству предложение об отказе от скидок в торговых сетях. Это связано с тем, что до всей этой ситуации с вирусом люди и так отдавали предпочтение продуктам со скидкой, а в данной ситуации люди охотятся за привлекательными ценниками активней.

Производители продукции пытаются дать отпор скидкам уже около года. Но, сейчас производители выбрали не самый наилучший момент для реализации своего плана. История со скидками началась после 2014 года, когда доходы населения вместо того, чтобы расти начали падать. Тогда цена стала играть ключевую роль при выборе продуктов. С того момента производители и торговые сети не раз поднимали вопрос, как выйти из положения, когда человек мечется из одного магазина в другой в поисках выгодных акций. Но пока решения проблемы найти не удалось.

В прошлом году поднимался вопрос о том, чтобы снизить долю акций, теперь же производители еды хотят и вовсе избавиться от дисконта. Эксперты говорят, что наложения моратория нарушит конкуренцию на рынке. К тому же, потребительский спрос и так резко просел и многие на рынке хотят улучшить условия работы. Производите хотят зафиксировать нижнюю границу цены. Из-за этого с рынка могут вылететь мелкие предприятия, а более крупные начнут диктовать ту цену, которая им кажется более приемлемой.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Андрей Карпов рассказал о противоречивости таких компаний, которые по обычаю говорят государству, что они смогут разобраться во всем сами.

- При этом они тут же пытаются заполучить сторонников со стороны органов власти в том, чтобы рыночные вопросы поправить нерыночным путем, - продолжает глава РАЭРР. - Крайне неразумный подход, который открывает ящик Пандоры порегулировать что-то еще. Сейчас наоборот нужно работать более конкурентными подходами и соответствовать сложившейся ситуации, предложить потребителю доступный товар, который он может себе позволить.

Карпов сомневается, что правительство пойдет навстречу этим предложениям, так как поддерживать такие решения абсолютно невыгодно даже с политической точки зрения.