2020-04-22T12:02:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске за сутки подтвердили 3 новых смерти из-за коронавируса

Три пациента с диагнозом COVID-19 умерли в Красноярске и крае
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске за сутки подтвердили 3 новых смерти из-за коронавируса.В Красноярске за сутки подтвердили 3 новых смерти из-за коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Три новых смерти от коронавируса зарегистрированы в Красноярском крае за минувшие сутки. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона:

- Все погибшие - люди старшей возрастной группы с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Двое из Красноярска и один из Канска. Всем поставлен диагноз коронавирус. Окончательные выводы будут сделаны после проведения патологоанатомических экспертиз.

То есть по состоянию на 14 часов 22 апреля в Красноярске и края – пять летальных исходов пациентов с коронавирусом.

- Всего выявлено 392 подтвержденных случая COVID-19, - поясняют в минздраве. – Из них 22 за последние сутки. Получают лечение в больницах 238 человек. Шесть пациентов на аппарате ИВЛ, их состояние стабильно тяжелое. 101 пациент с легкой формой – на амбулаторном наблюдении.

Кроме того, 48 человек выздоровели (+20 за сутки), инфекция приникла в 35 городов и районов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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