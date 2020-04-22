Коронавирус в Красноярске: усилена дезинфекция общественного транспорта

22 Апр 2020 2020-04-22T11:04:55+03:00

Рассказываем, как в Красноярске дезинфицируют общественный транспорт

Изменить размер текста: A A

В Красноярске из-за коронавируса усилены меры дезинфекции общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Салоны автобусов, троллейбусов и трамваев ежедневно обрабатывают специальными средствами. Причем несколько раз: в течение дня и вечером, после рейса. Кроме того, в перерывах на конечных кондукторы протирают поручни и открытые поверхности.

Вместе с тем мэр города Сергей Еремин дал поручение организовать работу спецбригад дезинфекторов. На девяти конечных, где обслуживают несколько маршрутов. Это автовокзал Восточный, ЖД вокзал, мясокомбинат, Солнечный, ЛДК, Северный, стела, кардиоцентр и 3-я Дальневосточная.

На конечных работают спецбригады.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Специалисты обрабатывают дезинфицирующим средством поручни, ручки сидений, боковые панели и двери с помощью специального распылителя, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Обычно длительные перерывы транспорт делает после утреннего часа пик. За это время специалисты успевают продезинфицировать салоны. В среднем, обрабатывают на конечных до 200 машин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В каждом транспортном предприятии экипажи снабжают защитными масками, перчатками и дезсредствами. В салонах смонтированы специальные диспенсеры с антисептиком.

ИСТОЧНИК KP.RU