Турсезону в России быть: Как пандемия в целом повлияла на туриндустрию

22 Апр 2020 2020-04-22T10:10:38+03:00

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, рассказал kp.ru о том, что происходит с туристической отраслью сейчас. Как повлияла пандемия и кризис на туристический бизнес в государстве?

- Официально до июня санаторно-курортный комплекс на побережье, который в основном в сезон привлекает наших гостей, закрыт. Майские праздники мы проведем в худшем случае на изоляции, в лучшем – в условиях ограниченной изоляции. Поэтому до июня все точно будет закрыто. На июнь, июль, август и начало осени бронирования идут, если мы говорим о внутреннем туризме. Поэтому именно внутренний туризм первым начнет восстанавливаться. О выездном пока что говорить сложнее, - рассказал Юрий Барзыкин.

Но вот вопрос какие билеты выбрать, чтобы в случае чего можно было сдать билет и получить деньги обратно. По факту вернуть средства можно за любые путевки. Столкнуться можно только с ожиданием возврата денег, потому, что в каждой фирме срок возврата разный. Практически во всех случаях покупки путевок стоит бронирование с предоплатой. Это делается чисто символически, чтобы закрепить путевку за вами. Сейчас, те кто бронировал свои путешествия на апрель и май перенесли на лето.

Экономическая ситуация в России сейчас не самая стабильная, но люди уже сейчас планируют свой отдых летом. Но часть граждан оказалась в тяжелой экономической ситуации из-за пандемии и ограничительных мер, множество людей лишились дополнительных средств и, поэтому могут отказаться от путешествий и отдыха в этом году. Юрий Барзыкин подтвердил, что платежеспособный спрос в России значительно снизился из-за пандемии.

- Спрос и в лучше времена был около 30%, хотели поехать отдыхать около 70%. Сейчас люди оставшиеся средства тратят на то, чтобы жить, питаться и лечиться. Именно поэтому цены и не повысились по сравнению с прошлым сезоном, и даже снизились на 10-15%, - заметил эксперт.

Уже сейчас туристические фирмы заманивают своих клиентов горящими турами и привлекательными скидками. Но гонятся за дешевизной сейчас последние дело, прежде всего нужно реально и трезво оценивать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU