В Красноярском крае возобновили вакцинацию от энцефалита

22 Апр 2020 2020-04-22T10:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске и крае разрешили прививку от клещевого энцефалита. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, о том, что вакцинация от энцефалита остановлена, стало известно неделю назад. (Причем не только в крае, но и по всей России). После прививки несколько снижается иммунитет, пояснили специалисты. То есть возрастает риск подхватить инфекцию, а в мире – пандемия коронавируса.

Между тем наш регион является эндемичной по энцефалиту территорией, вероятность заболеть после укуса клеща сохраняется. Поэтому было принято решение возобновить вакцинацию.

- Взрослым можно вакцинироваться в коммерческих медицинских центрах города и края на платной основе по предварительной записи, - поясняют в Роспотребнадзоре. – Детям – поликлиниках по месту жительства – бесплатно. После прививки в течение двух недель нельзя выходить в природные очаги клещевого энцефалита.

ВАЖНО

При посещении медицинской организации нужны индивидуальные средства защиты от коронавируса (маска, перчатки).

ИСТОЧНИК KP.RU