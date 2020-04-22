2020-04-22T07:46:56+03:00
Экономика

Райффайзенбанк снизил до 1% ставку эквайринга для интернет-магазинов

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Райффайзенбанк понизил ставку эквайринга до 1% для интернет-магазинов определенных категорий. Новая ставка действует с 15 апреля до 30 сентября 2020 года при оплате в интернет-магазинах по картам Visa, Mastercard и «Мир».

Изменения касаются интернет-магазинов, реализующих лекарства, товары повседневного спроса, продукты, одежду и обувь, детские игрушки, а также бытовую технику и электронику (при сумме чека до 20 000 руб.).

Решение о снижении комиссии за эквайринг и список категорий магазинов были утверждены Банком России, чтобы стимулировать рост дистанционной торговли в условиях распространения вируса.

Помимо классического эквайринга, Райффайзенбанк как активный участник Системы быстрых платежей предлагает сервис оплаты по QR коду для интернет-магазинов и приложений. Это позволяет значительно сократить комиссию за прием платежей. Онлайн-продавцы товаров, которых не коснулось снижение ставка эквайринга, имеют возможность снизить комиссию за платежи в три-пять раз за счет подключения сервиса оплаты по QR коду.

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