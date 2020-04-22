2020-04-22T07:46:51+03:00
Происшествия

Дорогие мои старики. Директор канского пансионата похитила 300 тысяч с карт жильцов

И теперь может сесть на шесть лет
Ася ЖУКОВА
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Директор канского пансионате похитила 300 тысяч с карт жильцов.Директор канского пансионате похитила 300 тысяч с карт жильцов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Шокирующий случай в Канске Красноярского края: директор пансионата для пожилых людей и инвалидов похитила с их карт 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, крупную сумму женщина сняла всего за месяц – с февраля по март 2020 года, установили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Канский». Обокрасть беспомощных стариков особого труда не стоило: доступ к банковским картам у подозреваемой был.

Теперь директор интерната попала под уголовное дело, его возбудили по признакам статьи «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Полицейские определяют круг потерпевших, а также выясняют причастность подозреваемой к подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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