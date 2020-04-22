Райффайзенбанк выяснил, почему случаются просрочки по кредиткам

22 Апр 2020 2020-04-22T07:45:52+03:00

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54% россиян пользуются кредитной картой, 15% перестали это делать, а 31% никогда не прибегали к данному финансовому инструменту, показало исследование Райффайзенбанка.

У большинства (60%) из тех, кто пользуется кредитками — одна карта, у 28% — две, и у 9% — три. Причём «на всякий случай» их оформляют скорее женщины, чем мужчины (38% vs 32%), при этом для мужчин программы лояльности важнее, чем для женщин (59% vs 40%).

73% опрошенных говорят, что ни разу не допускали просрочки платежей по кредитным картам. Причем женщины оказались дисциплинированнее мужчин (76% vs 69%). 12% пропускали платёж однажды. У 48% россиян просрочки случаются из-за финансовых трудностей. 19% забывают, когда заканчивается беспроцентный период — и мужчин в этой группе большинство (21% vs 18%).

«Избежать досадных просрочек легче с мобильным приложением Райффайзен-Онлайн, в котором удобно отслеживать дату и сумму платежа и пополнять баланс кредитки даже с карт других банков. Мы постоянно работаем над тем, чтобы дистанционно взаимодействовать с банком было ещё проще», — отметил Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка.

Подробнее о кредитных картах Райффайзенбанка можно узнать на сайте.