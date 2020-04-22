2020-04-22T07:32:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске: открывают госпиталь для лечения зараженных COVID-19

Он будет работать на базе ФМБА [фото]
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске: открывают госпиталь для лечения зараженных COVID-19.Коронавирус в Красноярске: открывают госпиталь для лечения зараженных COVID-19.
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В Красноярске откроют госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края. Новый клинический центр для зараженных COVID-19 разворачивают на базе ФМБА. Отделение, оснащенное всем необходимым, рассчитано на 60 мест.

«Госпиталь будет работать круглосуточно, - рассказал главный врач ФСНКЦ ФМБА России Александр Фетисов. - Принимать пациентов готовы врачи-специалисты: пульмонологи, реаниматологи–анестезиологи, инфекционисты. Организована работа приемно–сортировочного отделения. Есть необходимое оснащение для работы с пациентами с COVID-19: аппараты ИВЛ, мониторы слежения за пациентом, концентраторы кислорода, компьютерный томограф и другое оборудование. Со специалистами проведен инструктаж. Медперсонал обеспечен средствами индивидуальной защиты».

Напомним, по данным на утро 22 апреля, в Красноярске и крае зарегистрировано 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Это +64 за последние сутки. Коронавирусная инфекция выявлена у жителей 34 территорий региона. В среднем ежедневный темп прироста - 13,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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