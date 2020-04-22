2020-04-22T07:17:30+03:00
Происшествия

В больницу вертолетом. Пятеро подростков на УАЗе пострадали в ДТП в Туве

Смотрим [видео]
Ася ЖУКОВА
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В больницу вертолетом. Пятеро подростков на УАЗе пострадали в ДТП в Туве.В больницу вертолетом. Пятеро подростков на УАЗе пострадали в ДТП в Туве.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Серьезная авария, в которой пострадали пятеро подростков от 15 до 17 лет, случилась 21 апреля в Туве. А именно – в Каа-Хемском районе в местечке Полка вблизи села Усть-Ужеп, - пояснили в пресс-службе ГИБДД республики.

По предварительным данным, один из подростков, управляя автомобилем УАЗ, потеряв управление, врезался в дерево. В итоге и водитель, и пассажиры получили травмы.

- Пятерых ребят доставили на медицинском вертолете в Кызыл, - пояснил глава республики Шолбан Кара-Оол. - Врачи выяснили степень полученных травм и определили в нейрохирургическое отделение и травматологию. Им оказывают всю необходимую помощь. К счастью, жизни подростков вне опасности. Обстоятельства аварии и то, почему несовершеннолетний управлял автомашиной, выясняет полиция. Наша задача - усилить контроль за времяпрепровождением школьников в сегодняшних условиях.

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ДТП в Туве 21.04.2020. Пострадали 5 подростков.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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