22 Апр 2020 2020-04-22T07:17:30+03:00

В больницу вертолетом. Пятеро подростков на УАЗе пострадали в ДТП в Туве. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Серьезная авария, в которой пострадали пятеро подростков от 15 до 17 лет, случилась 21 апреля в Туве. А именно – в Каа-Хемском районе в местечке Полка вблизи села Усть-Ужеп, - пояснили в пресс-службе ГИБДД республики.

По предварительным данным, один из подростков, управляя автомобилем УАЗ, потеряв управление, врезался в дерево. В итоге и водитель, и пассажиры получили травмы.

- Пятерых ребят доставили на медицинском вертолете в Кызыл, - пояснил глава республики Шолбан Кара-Оол. - Врачи выяснили степень полученных травм и определили в нейрохирургическое отделение и травматологию. Им оказывают всю необходимую помощь. К счастью, жизни подростков вне опасности. Обстоятельства аварии и то, почему несовершеннолетний управлял автомашиной, выясняет полиция. Наша задача - усилить контроль за времяпрепровождением школьников в сегодняшних условиях.

gibdd_tuva ДТП в Туве 21.04.2020. Пострадали 5 подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU