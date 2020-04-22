На Столбах под Красноярском появились первые цветы

22 Апр 2020 2020-04-22T06:42:39+03:00

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На Столбах под Красноярском расцвели первые цветы. Хорошей новостью поделились в пресс-службе национального парка.

Как оказалось, первыми из земли пробились цветочные головки прострелов. Это произошло еще 8 апреля. А через пару дней цветы распустились, словно ко дню подснежника, который отмечается 19 апреля во многих странах мира.

В нацпарке Столбы подснежников нет, так что наши первые весенние цветы – это представители семейства лютиковых – прострелы и ветреницы, говорят сотрудники.

Молодые цветы и трава проклюнулись на южных склонах. Фото: нацпарк Столбы.

Примечательно, что на Столбах всегда прохладнее, чем в городе. Весна сюда приходит позже, кое-где еще лежит снег, особенно по логам и северным склонам. Но южные уже вытаяли и прогрелись. Так что первые цветы и молодая трава проклюнулись именно на них.

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В Красноярском крае проснулись бабочки

Об этом сообщили наши коллеги с телеканала ТВК. Сразу несколько фото ярких крапивниц прислали им из Козульского района.

- Вот это да! – поражаются местные жители. – Вышли из спячки строго по календарю, в начале марта, чудеса!

По словам специалистов, столь раннее пробуждение бабочек объясняется теплой зимой. А также тем, что несколько дней подряд было не пасмурно, а ясно. Между тем бабочкам, чтобы проснуться, как раз требуется солнце (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU