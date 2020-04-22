2020-04-22T05:54:26+03:00
Происшествия

Все взлетим на воздух. Красноярский взрывник попал под статью за угрозу терактом

Что обнаружили в его квартире?
Ася ЖУКОВА
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Красноярский взрывник попал под статью за угрозу терактом.Красноярский взрывник попал под статью за угрозу терактом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске мужчина попал под уголовное дело за угрозу взорвать пятерых, в том числе себя. ЧП случилось накануне вечером, 21 апреля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В дежурную часть отдела полиции №12 позвонил неизвестный. И сообщил: сейчас находится в квартире, где кроме него четверо, двое из которых дети. Здесь установлено взрывное устройство, а еще есть оружие. Так что последствия могут быть самыми серьезными.

На место тут же выехал наряд. Вскоре выяснилось: угрозы взрыва нет, как нет и самой бомбы. Подозреваемый – а это 27-летний мужчина – в квартире один, он в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь «взрывник» стал фигурантом уголовного дела. По статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» ему светит от двух до трех лет принудительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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