2020-04-22T05:27:59+03:00
Происшествия

Кража интернет-кабеля с чердака стоила красноярцу жизни

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Кража интернет-кабеля с чердака стоила красноярцу жизни.Кража интернет-кабеля с чердака стоила красноярцу жизни.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске кража интернет-кабеля стоила человеку жизни. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Все произошло в мае 2019 года. На чердак одной из многоэтажек пробрался 35-летний мужчина. Решил вырезать и продать кабель. Однако его застал один из жителей дома. Свидетель пригрозил, что сообщит в полицию. И тогда подозреваемый набросился на него: несколько раз ударил кирпичом по голове, а после – ножом в шею.

От страшных ран потерпевший умер. А вор вдобавок ограбил его – снял и продал золотое кольцо. Как позже выяснилось, мужчина был в розыске за другое преступление (у него не одна судимость). Поэтому и решил избавиться от свидетеля.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга» и «Кража». Обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Если вина мужчины будет доказана, он может получить до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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