2020-04-22T05:06:12+03:00
Общество

Жара под +30 приходит в Красноярск

Что говорят синоптики?
Ася ЖУКОВА
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Жара под +30 приходит в Красноярск.Жара под +30 приходит в Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По-летнему жаркая погода приходит в Красноярск с сегодняшнего дня, 22 апреля. Как обещают специалисты гидрометцентра, она продержится до воскресенья.

Итак, в среду воздух прогреется до 24 градусов. Будет солнечно, небо может только ненадолго затягивать облаками. Ветер слабый.

В четверг, 23 апреля, будет уже плюс 26. А в остальном – погода такая же: тепло, ясно, без осадков и сильного ветра.

Самым комфортным днем будут пятница: ожидается до плюс 27 градусов, солнечно. А вот в субботу, 25 апреля, возможно до плюс 28. Однако ветер переменится, солнце скроется за тучами, будет пасмурно, ночью пройдет небольшой дождь.

В воскресенье, 26 апреля, прогнозируют резкое похолодание – почти на 10 градусов. Будет плюс 19, облачно, слабый ветер. Ночью снова осадки, правда, кратковременные.

Напомним, хорошая погода сейчас, увы, не повод, чтобы выходить на улицу. В крае введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Поэтому посещение общественных мест, в том числе парков и скверов, советуют свести к минимуму. Оставайтесь дома или уезжайте на дачу, это разрешено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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