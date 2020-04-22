2020-04-22T04:48:24+03:00
Общество

Частные детсады Красноярска смогут получить субсидии

… за вынужденные каникулы
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Частные детсады Красноярска смогут получить субсидии.Частные детсады Красноярска смогут получить субсидии.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске решается вопрос о помощи частным детским садам, которые ушли на вынужденные каникулы из-за коронавируса. Напомним, до пандемии эти учреждения посещали почти четыре тысячи дошкольников. За каждого сад получал от муниципалитета около шести тысяч рублей в месяц. Однако после введения всеобщей самоизоляции из-за COVID-19 дети остаются дома. А, значит, претендовать на выплаты частные детские сады больше не могут.

Такое решение было принято властями. Тогда представители детсадов обратились с письмом к депутатам Заксобрания края. Теперь парламентарии ищут решение проблемы: как помочь садам выжить в условиях вынужденного простоя.

- Это организации, которые помогают городу решать важную социальную проблему, обеспечивая услугу присмотра за детьми, ожидающими мест в муниципальных дошкольных учреждениях, - подчеркнула председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова.

Выплачивать субсидии частным детским садам запрещает закон – так как услуга не оказывается. Но средства в бюджете города и края есть.

- Их можно переориентировать, направив на поддержку этой категории работников, - заключила Людмила Магомедова. – Проблема имеет юридический характер. Ее предполагается решить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кража интернет-кабеля с чердака стоила красноярцу жизни
Жара под +30 приходит в Красноярск
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Частные детсады Красноярска смогут получить субсидии
Победила даже ветер. Глава района в Красноярском крае спасла деревню от пожара
Могут ли красноярцы заразиться коронавирусом от животных?
ВТБ в Красноярске выдал первую ипотеку под 6,5%
Куда обращаться красноярцам, лечившимся в глазном центре, где заразились коронавирусом 89 человек
В Красноярске в 20-й больнице будут принимать детей с пневмонией
Красноярцам бесплатно помогут навести порядок на могилах родственников
Красноярские пенсионеры 65+ могут ходить в магазин и аптеку только до обеда!
Коронавирус в Хакасии: из 84 заразившихся 26 были инфицированы в сельской больнице
Пособие по безработице в 2020 году в Красноярске: как получить семьям, где родители потеряли работу
Коронавирус в Туве: 15 заразившихся, отмена московских рейсов и 327 коек в резерве
9-летний участник конкурса рисунков «Приключения овощей!» отправил морковь и перец в кругосветное путешествие
Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом
В знаменитом Саввино-Сторожевском монастыре ухаживают за монахом с коронавирусом
Райффайзенбанк проанализировал операций онлайн в марте
«Зоркий Глаз и Меткая Рука»: участница фотоконкурса «Дети, спорт и красота» увлекается стрельбой из лука
Программа поддержки малого бизнеса от Райффайзенбанка
Гулял с 20-ю литрами спирта. В Красноярском крае задержали необычного пешехода
Обман на 10 миллионов рублей не состоялся. Подозреваемый в мошенничестве помощник красноярского депутата задержан
В Красноярске отключили от ИВЛ первого пациента с коронавирусом! Он дышит сам!