Частные детсады Красноярска смогут получить субсидии

22 Апр 2020 2020-04-22T04:48:24+03:00

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В Красноярске решается вопрос о помощи частным детским садам, которые ушли на вынужденные каникулы из-за коронавируса. Напомним, до пандемии эти учреждения посещали почти четыре тысячи дошкольников. За каждого сад получал от муниципалитета около шести тысяч рублей в месяц. Однако после введения всеобщей самоизоляции из-за COVID-19 дети остаются дома. А, значит, претендовать на выплаты частные детские сады больше не могут.

Такое решение было принято властями. Тогда представители детсадов обратились с письмом к депутатам Заксобрания края. Теперь парламентарии ищут решение проблемы: как помочь садам выжить в условиях вынужденного простоя.

- Это организации, которые помогают городу решать важную социальную проблему, обеспечивая услугу присмотра за детьми, ожидающими мест в муниципальных дошкольных учреждениях, - подчеркнула председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова.

Выплачивать субсидии частным детским садам запрещает закон – так как услуга не оказывается. Но средства в бюджете города и края есть.

- Их можно переориентировать, направив на поддержку этой категории работников, - заключила Людмила Магомедова. – Проблема имеет юридический характер. Ее предполагается решить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU