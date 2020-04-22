2020-04-22T04:15:09+03:00
Происшествия

Победила даже ветер. Глава района в Красноярском крае спасла деревню от пожара

И получила благодарность от губернатора [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Глава района в Красноярском крае спасла деревню от пожара. Фото: Вадим КОФМАН.Глава района в Красноярском крае спасла деревню от пожара. Фото: Вадим КОФМАН.
Изменить размер текста:

Глава Абанского района Красноярского края Галина Иванченко отстояла деревню от пожара. Накануне с ней встретился губернатор Александр Усс, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Большая беда пришла в деревню Долженовка Заозерновского сельсовета 15 апреля. В разных концах одновременно полыхнули заброшенные здания. (Отчего это случилось, разбираются дознаватели. Одна из версий - поджог). Дул сильный ветер. Казалось, пламя вот-вот перекинется на жилые дома, а они были в двух шагах от горящих построек.

Когда Галине Иванченко сообщили о пожаре, тут же выдвинулась в Долженовку. На месте уже работали сотрудники МЧС. Однако глава поручила усилить их спецтехникой, ее направили местные предприятия. А также успокоила жителей – важно было не допустить паники.

И все получилось. Огонь потушили, что называется, всем миром. Пострадали только шесть бесхозных построек. Но не потеряли ни один жилой дом или двор, ни один человек не лишился крыши над головой.

- Хочу поблагодарить вас за решительность и оперативность, - сказал Александр Усс. – Общими усилиями предотвратили большую трагедию. Смогли совладать даже с ветром, который был не на нашей стороне. Это результат хорошей подготовки Абанского района к началу пожароопасного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кража интернет-кабеля с чердака стоила красноярцу жизни
Жара под +30 приходит в Красноярск
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Частные детсады Красноярска смогут получить субсидии
Победила даже ветер. Глава района в Красноярском крае спасла деревню от пожара
Могут ли красноярцы заразиться коронавирусом от животных?
ВТБ в Красноярске выдал первую ипотеку под 6,5%
Куда обращаться красноярцам, лечившимся в глазном центре, где заразились коронавирусом 89 человек
В Красноярске в 20-й больнице будут принимать детей с пневмонией
Красноярцам бесплатно помогут навести порядок на могилах родственников
Красноярские пенсионеры 65+ могут ходить в магазин и аптеку только до обеда!
Коронавирус в Хакасии: из 84 заразившихся 26 были инфицированы в сельской больнице
Пособие по безработице в 2020 году в Красноярске: как получить семьям, где родители потеряли работу
Коронавирус в Туве: 15 заразившихся, отмена московских рейсов и 327 коек в резерве
9-летний участник конкурса рисунков «Приключения овощей!» отправил морковь и перец в кругосветное путешествие
Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом
В знаменитом Саввино-Сторожевском монастыре ухаживают за монахом с коронавирусом
Райффайзенбанк проанализировал операций онлайн в марте
«Зоркий Глаз и Меткая Рука»: участница фотоконкурса «Дети, спорт и красота» увлекается стрельбой из лука
Программа поддержки малого бизнеса от Райффайзенбанка
Гулял с 20-ю литрами спирта. В Красноярском крае задержали необычного пешехода
Обман на 10 миллионов рублей не состоялся. Подозреваемый в мошенничестве помощник красноярского депутата задержан
В Красноярске отключили от ИВЛ первого пациента с коронавирусом! Он дышит сам!