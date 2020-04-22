Победила даже ветер. Глава района в Красноярском крае спасла деревню от пожара

22 Апр 2020 2020-04-22T04:15:09+03:00

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Глава Абанского района Красноярского края Галина Иванченко отстояла деревню от пожара. Накануне с ней встретился губернатор Александр Усс, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Большая беда пришла в деревню Долженовка Заозерновского сельсовета 15 апреля. В разных концах одновременно полыхнули заброшенные здания. (Отчего это случилось, разбираются дознаватели. Одна из версий - поджог). Дул сильный ветер. Казалось, пламя вот-вот перекинется на жилые дома, а они были в двух шагах от горящих построек.

Когда Галине Иванченко сообщили о пожаре, тут же выдвинулась в Долженовку. На месте уже работали сотрудники МЧС. Однако глава поручила усилить их спецтехникой, ее направили местные предприятия. А также успокоила жителей – важно было не допустить паники.

И все получилось. Огонь потушили, что называется, всем миром. Пострадали только шесть бесхозных построек. Но не потеряли ни один жилой дом или двор, ни один человек не лишился крыши над головой.

- Хочу поблагодарить вас за решительность и оперативность, - сказал Александр Усс. – Общими усилиями предотвратили большую трагедию. Смогли совладать даже с ветром, который был не на нашей стороне. Это результат хорошей подготовки Абанского района к началу пожароопасного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU