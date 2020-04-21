2020-04-21T17:19:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Могут ли красноярцы заразиться коронавирусом от животных?

И почему собаки и кошки тоже должны уйти в режим самоизоляции?
Татьяна РЯБИНИНА
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Для человека животные безопасны.Для человека животные безопасны.Фото: Татьяна АРОНОВА
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После того, как ВОЗ сообщила о нескольких случаях заболевания животных коронавирусом, а такие случаи произошли в Бельгии, Гонгконге и США, каждый владелец домашних животных задумался, кто для кого представляет опасность? Кстати, во всех случаях животные заражались от человека, а не наоборот.

На важные вопросы ответил Константин Савенков, заместитель руководителя Россельхознадзора. Он рассказал Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом о том, что владельцам домашних животных опасаться нечего.

Но нет никакого основания предполагать, что животные могут распространять коронавирусную инфекцию и заражать человека. Сегодняшняя эпидемическая ситуация - это результат исключительно контактов между людьми.

Однако животным тоже не помешает самоизоляция. Исследователи установили, что вирус может практически без симптомов передаваться животными внутри одного вида - например, от одной кошки другой. Домашние собаки восприимчивы к COVID-19 в значительно меньшей степени.

После прогулки с собакой нужно обязательно помыть ей лапы и обработать себе руки. После контакта с животным, гуляющим на улице, также рекомендовано соблюдать повседневные меры личной гигиены. Больше никаких дополнительных процедур не требуется, и ветеринарные врачи никаких опасностей не видят.

В России разработана первая методика выявления возбудителя COVID-19 у животных. Сейчас на основе этой методики будет произведено порядка 10 тысяч тест-систем. Затем в ветеринарных лабораториях Россельхознадзора и в Институте Всероссийского центра качества и стандартизации лекарственных средств и кормов для животных проведут все необходимые исследования. Только после этого методика будет применяться на практике.

Если вам предлагают провести такое исследование прямо сейчас, не соглашайтесь, поскольку методика еще тестируется. Возможно, вам предлагают исследование на другой вид коронавируса, которых известно более сорока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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