2020-04-21T14:54:31+03:00
Общество

ВТБ в Красноярске выдал первую ипотеку под 6,5%

ВТБ выдал первый ипотечный кредит в Красноярске в рамках новой программы госсубсидирования. Клиент приобрел квартиру стоимостью 2,3 млн рублей
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для жителей Красноярского края и других регионов страны составит 3 млн рублей и 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

«Банк оперативно отреагировал на инициативу и предложил жителям Красноярского края наиболее выгодные условия на покупку жилья в новостройках. ВТБ начал принимать первые заявки от клиентов в пятницу, и сегодня мы уже выдали первый кредит на новых условиях красноярской семье. На рассмотрении в банке находится еще ряд заявок от клиентов, в том числе с удаленных территорий края», –прокомментировала Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае.

ВТБ в Красноярском крае – один из лидеров регионального рынка ипотечного кредитования. В течение 1 квартала 2020 года банк предоставил жителям Красноярского края 4,5 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 35% больше, чем в первом квартале предыдущего года.

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