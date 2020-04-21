Куда обращаться красноярцам, лечившимся в глазном центре, где заразились коронавирусом 89 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T14:44:05+03:00

После лечения в глазном центре нужно пройти обследование! Фото: Мария МИШКИНА

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Сегодня стали известны результаты эпидемиологического расследования в глазном центре, попавшем под подозрение как источник заражения коронавирусом. К сожалению, подозрения подтвердились. Выявлено 89 случаев заражения – каждый четвертый в крае. Подробности здесь.

С 15 апреля глазной центр закрыли для оказания стационарной экстренной помощи, а с 19 апреля – полностью. И все это время там было немало пациентов, которые сейчас волнуются и опасаются, что подхватили вирус там, где совсем не ожидали.

Напоминаем, куда обращаться в случае, если вы подозреваете наличие контакта с вирусоносителями.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

Единая горячая линия по коронавирусу: 8-800-100-53-19

Региональная горячая линия Минздрава края: 8-800-100-56-53

По этим телефонам нужно:

- сообщить о возвращении из стран со вспышкой коронавируса

- сообщить о контакте с заболевшим коронавирусом

- обратиться при проявлении признаков вирусной инфекции (насморк, температура, кашель).

А в случае резкого ухудшения нужно набрать 103 (скорая помощь).

ИСТОЧНИК KP.RU