Куда обращаться красноярцам, лечившимся в глазном центре, где заразились коронавирусом 89 человек
Сегодня стали известны результаты эпидемиологического расследования в глазном центре, попавшем под подозрение как источник заражения коронавирусом. К сожалению, подозрения подтвердились. Выявлено 89 случаев заражения – каждый четвертый в крае. Подробности здесь.
С 15 апреля глазной центр закрыли для оказания стационарной экстренной помощи, а с 19 апреля – полностью. И все это время там было немало пациентов, которые сейчас волнуются и опасаются, что подхватили вирус там, где совсем не ожидали.
Напоминаем, куда обращаться в случае, если вы подозреваете наличие контакта с вирусоносителями.
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.
Единая горячая линия по коронавирусу: 8-800-100-53-19
Региональная горячая линия Минздрава края: 8-800-100-56-53
По этим телефонам нужно:
- сообщить о возвращении из стран со вспышкой коронавируса
- сообщить о контакте с заболевшим коронавирусом
- обратиться при проявлении признаков вирусной инфекции (насморк, температура, кашель).
А в случае резкого ухудшения нужно набрать 103 (скорая помощь).
ИСТОЧНИК KP.RU
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