В Красноярске в 20-й больнице будут принимать детей с пневмонией

21 Апр 2020 2020-04-21T13:19:05+03:00

Для этого перепрофилирован детский соматический корпус, а всех его пациентов выписали

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С 17 апреля 2020 года детский соматический корпус Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона перепрофилирован на оказание медицинской помощи детям с тяжелыми и среднетяжелыми формами пневмонии.

Для этого из педиатрических отделений были выписаны пациенты всех других профилей (патология новорожденных, нефрология, кардиоревматология, эндокринология и др.).

Напомним, ранее здесь был открыт отдельный пульмонологический центр для взрослых, теперь открыт второй, для детей.

Для организации приема были расширены площади детского приемного отделения, оборудован приемно-смотровой пункт, организованы шлюзы для дезинфекции, разведены потоки пациентов в возрасте от 1 месяца до 3 лет и от 4 до 17 лет.

Все поступающие дети будут проходить компьютерную томографию и лабораторное обследование, в том числе на COVID-19. До уточнения возбудителя пневмонии дети будут находиться изолированно в приемно-сортировочном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU