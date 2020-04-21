2020-04-21T13:08:51+03:00
Общество

Красноярцам бесплатно помогут навести порядок на могилах родственников

Куда и когда подать заявку?
Татьяна РЯБИНИНА
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Красноярцы смогут пойти на кладбище только после окончания режима самоизоляции.Красноярцы смогут пойти на кладбище только после окончания режима самоизоляции.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Тысячи красноярцев накануне Родительского дня приводят в порядок могилы и захоронения близких людей. Но в этом году все кладбища в городе Красноярске вынужденно закрыты из-за сложной эпидемиологической обстановки.

С 22 по 30 апреля сотрудники компании «Ритуал-Сервис» готовы безвозмездно помочь красноярцам в уборке могил близких, которые захоронены на кладбище «Бадалык» и на «Шинном» кладбище. С 22 апреля можно будет позвонить по многоканальному телефону (391) 219-33-44 и попросить привести в порядок захоронение близкого человека. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Для этого необходимо сообщить оператору: фамилию, имя, отчество, дату рождения и дату смерти близкого и номер сектора на клабище «Бадалык» и на «Шинном» кладбище. Каких-либо дополнительных требований или иных условий нет. Сотрудники компании абсолютно бесплатно уберут и вывезут мусор, проведут влажную уборку (мытье плит, надгробия, ограды, столиков, лавочек).

ИСТОЧНИК KP.RU

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