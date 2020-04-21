Коронавирус в Хакасии: из 84 заразившихся 26 были инфицированы в сельской больнице

21 Апр 2020 2020-04-21T12:36:31+03:00

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Количество инфицированных в Хакасии растет. По данным на 21 апреля в республике 84 подтвержденных случаев заболевания, прирост за сутки составил 8 человек. Выздоровевших 4 человека. Умерших, к счастью, нет.

Коронавирус, как и у соседей, жителей Красноярского края, расползается по регионам. Пока что охватил юг республики. Заболевшие живут в Абакане, Саяногорске, Абазе, Алтайском и Усть-Абаканском районах. В их числе 12 детей и пожилые люди. Есть даже малыш возрастом до одного года. Но большинство – люди среднего возраста.

Кстати, привезли коронавирус из-за границы только 3 первых пациента, еще 13 – из Москвы и 1 из Красноярска. Остальные подхватили его уже здесь, дома. Инфицирование происходит в семьях, на работе. А теперь стало известно, что и в медицинских учреждениях: 26 человек заболели после посещения Белоярской районной больницы. Когда провели эпидемиологическое расследование, выяснилось, что врач больницы побывала в Красноярске. А когда вернулась, то вышла на работу. До того момента, как она получила положительный результат тестирования, она успела заразить коллег и пациентов. Сегодня в селе Белый Яр под медицинским наблюдением свыше 270 человек. Больница закрыта на карантин.

Есть заболевшие среди медперсонала и в республиканской больнице.

Глава Хакасии Валентин Коновалов:

- Всех прибывающих в республику поездом и самолетом отправляют на обязательную изоляцию дома. При подозрениях на заболевание – в обсерватор. Сейчас думаем сократить автобусные рейсы до Красноярска. И взять под контроль электрички – на них люди с пересадкой ездят в Кемеровскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU