Красноярцы, лишившиеся работы после 1 марта, получат максимальное пособие по безработице в апреле-июне

21 Апр 2020 2020-04-21T14:05:39+03:00

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Накануне губернатор края Александр Усс сказал о том. что каждый день число безработных увеличивается примерно на тысячу в день. И сколько продлится режим самоизоляции, пока неизвестно. Но для тех, кто потерял работу после 1 марта и получил статус безработного, есть хорошая новость. Они будут получать пособие по безработице, равное минимальному размеру оплаты труда (12 130 рублей, увеличивается на районный коэффициент) в апреле-июне 2020 года.

Кроме того, если в семье есть несовершеннолетние дети, а один или оба родителя лишились работы после 1 марта и признаны безработными, то на каждого ребенка они смогут получить доплату по 3 000 рублей. Также по июнь включительно.

Напомним, такой порядок действует только для тех. кто потерял работу после 1 марта.

Чтобы получить им статус безработного, достаточно иметь подтверждённую учетную запись на «Госуслугах», заполнить электронные заявление и резюме на портале «Работа в России».

ИСТОЧНИК KP.RU