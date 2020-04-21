2020-04-21T12:28:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Туве: 15 заразившихся, отмена московских рейсов и 327 коек в резерве

Ситуацию в республике удается держать под контролем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Ситуацию в республике удается держать под контролемСитуацию в республике удается держать под контролемФото: Мария ЛЕНЦ
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Первые случаи заражения коронавирусом в Туве были выявлены в селе Ырбан Тоджинского района 6 апреля. Гостивший там две недели житель Красноярска сам не подозревал о наличии у себя COVID-19. А когда вернулся домой и результаты его теста оказались положительными, красноярские эпидемиологи позвонили своим коллегам в Кызыл.

В таежное село тут же на вертолете направилась целая бригада медиков и эпидемиологов, обследовали всех жителей села – 250 человек. Поначалу коронавирус нашли у целой семьи – 6 человек.

- Еще 2 случая выявлено в ходе обследования контактных лиц на десятый день наблюдения. Первые анализы у этих двух лиц были отрицательными. Но вирус в их организме восстановил жизнеспособные свойства и проявился в течение инкубационного периода, - сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

Затем 6 заболевших жителей республики прилетели в Туву из Москвы на самолете, 1 девушка приехала на поезде через Абакан. Итого – 15 подтвержденных случаев коронавируса. Их состояние легкой степени тяжести. Но республиканская инфекционная больница готова принимать пациентов, даже если их количество резко возрастет – 327 коек, аппараты искусственной вентиляции легких, запасы лекарственных препаратов.

По настоянию главы республики с 21 апреля временно прекращены авиарейсы из Москвы в Кызыл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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