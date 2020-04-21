Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T11:22:32+03:00

Пожилые люди в больницы с коронавирусом попадают реже, чем в других странах

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Те данные, что удалось накопить и проанализировать, позволяют сделать выводы о том, что ситуация с коронавирусом в России отличается от той, что сложилась в других странах, об этом сообщает издание kp.ru

Средний возраст заболевших коронавирусом в России составляет 47,9 для женщин и 44,7 - для мужчин. Такие цифры озвучила на совещании с президентом 20 апреля вице-премьер Татьяна Голикова. Она подтвердила, что, например, в Китае вирус "поражал" в основном пожилых людей, а молодежи и детей в больницы попадало очень мало. В России, наоборот, чаще всего коронавирус "выбирает" людей среднего возраста.

- Доля заболевших 65+ 15,5% это ниже чем в других странах. Это связано с тем что заблаговременно приняли решение о самоизоляции пожилых граждан,- объяснила Голикова.

Доля детей до 17 лет 7,6%.

- Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек,- сообщила вице-премьер.

Самая сложная ситуация сохраняется в Москве и московской области, регионы отстают от столицы на 2-3 недели, рост заболеваемости возможен позже.

ИСТОЧНИК KP.RU