2020-04-21T11:22:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом

Пожилые люди в больницы с коронавирусом попадают реже, чем в других странах
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
А помогают нуждающимся люди всех возрастов!А помогают нуждающимся люди всех возрастов!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Те данные, что удалось накопить и проанализировать, позволяют сделать выводы о том, что ситуация с коронавирусом в России отличается от той, что сложилась в других странах, об этом сообщает издание kp.ru

Средний возраст заболевших коронавирусом в России составляет 47,9 для женщин и 44,7 - для мужчин. Такие цифры озвучила на совещании с президентом 20 апреля вице-премьер Татьяна Голикова. Она подтвердила, что, например, в Китае вирус "поражал" в основном пожилых людей, а молодежи и детей в больницы попадало очень мало. В России, наоборот, чаще всего коронавирус "выбирает" людей среднего возраста.

- Доля заболевших 65+ 15,5% это ниже чем в других странах. Это связано с тем что заблаговременно приняли решение о самоизоляции пожилых граждан,- объяснила Голикова.

Доля детей до 17 лет 7,6%.

- Среднероссийский показатель по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей составляет 32,1 человек,- сообщила вице-премьер.

Самая сложная ситуация сохраняется в Москве и московской области, регионы отстают от столицы на 2-3 недели, рост заболеваемости возможен позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Хакасии: из 84 заразившихся 26 были инфицированы в сельской больнице
Красноярцы, лишившиеся работы после 1 марта, получат максимальное пособие по безработице в апреле-июне
Коронавирус в Туве: 15 заразившихся, отмена московских рейсов и 327 коек в резерве
9-летний участник конкурса рисунков «Приключения овощей!» отправил морковь и перец в кругосветное путешествие
Голикова назвала средний возраст заболевших коронавирусом
В знаменитом Саввино-Сторожевском монастыре ухаживают за монахом с коронавирусом
Райффайзенбанк проанализировал операций онлайн в марте
«Зоркий Глаз и Меткая Рука»: участница фотоконкурса «Дети, спорт и красота» увлекается стрельбой из лука
Программа поддержки малого бизнеса от Райффайзенбанка
Гулял с 20-ю литрами спирта. В Красноярском крае задержали необычного пешехода
Обман на 10 миллионов рублей не состоялся. Подозреваемый в мошенничестве помощник красноярского депутата задержан
В Красноярске отключили от ИВЛ первого пациента с коронавирусом! Он дышит сам!