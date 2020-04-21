В знаменитом Саввино-Сторожевском монастыре ухаживают за монахом с коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T11:06:15+03:00

По рекомендациям скорой служителю выделили отдельную комнату в одном из жилых зданий. Фото с официального сайта монастыря

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Несколько дней назад у одного из иеродиаконов в Саввино-Сторожевском монастыре резко ухудшилось самочувствие: поднялась температура и появилось легкое недомогание. Поначалу все решили, что у 44-летнего монаха Дмитрия Коныгина обычная простуда. Но все же Архимандрит Павел принял решение вызвать бригаду скорой к больному, а заодно и взять анализы на коронавирус.

- Скорая приехала быстро. Люди в защитных костюмах осмотрели монаха. Медики сразу сказали, что у священника присутствуют характерные симптомы вирусного заболевания. Взяли анализы и попросили пока не контактировать с больным, – об этом сообщает издание kp.ru

Не дожидаясь результатов анализа, ему сразу выделили отдельную комнату. И эта мера оказались кстати: тест дал положительный результат. Врач выписал монаху лекарства и пожелал скорейшего выздоровления.

Чтобы заразу больше не подхватил никто из священнослужителей, было принято решение оставить иеродиакона в изолированной палате, где за ним ухаживают его братья-монахи. Ему приносят еду строго по расписанию, а также все необходимое для жизни.

- Я до сих пор нахожусь в изоляции, а мои братья за мной всячески ухаживают. Мне приносят еду, книги. Естественно, в богослужениях я принимать участия пока не могу, да и не имею права подвергать кого-то опасности заразиться. Но мое состояние уже улучшилось, в ближайшее время надо будет сдать новые анализы, которые, надеюсь, будут отрицательными, – рассказывает иеродиакон Дмитрий.

За долгие годы службы это был первый раз, когда он не участвовал в пасхальных богослужениях.

Напомним, Саввино-Сторожевский монастырь был основан в конце 14 века. Его основал преподобный Савва, Звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского, по просьбе Звенигородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына Великого Московского князя Димитрия Донского. Сейчас настоятелем монастыря является Патриарх всея Руси Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU