2020-04-21T10:57:59+03:00
Экономика

Райффайзенбанк проанализировал операций онлайн в марте

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В марте общее количество сессий клиентов в мобильном банке Райффайзен-Онлайн выросло на 12%, а среднее число сессий у каждого клиента увеличилось на 8%.

Клиенты стали активнее открывать в онлайн-банке новые продукты. Так, количество операций по открытию счета увеличилось на 22%, а по открытию нового вклада — на 8%.

В число самых популярных операций входят переводы между физическими лицами. В марте количество переводов через СБП выросло на 8%, других переводов между физлицами — на 7%. Количество валютных переводов по России выросло на 47%, а операций по конвертации — на 23%.

В марте значительно вырос интерес клиентов к операциям с брокерскими счетами и покупке инвестиционных инструментов. Число брокерских и депозитарных договоров, заключенных онлайн, выросло в пять раз. Количество операций по переводам на брокерский счет увеличилось на 164%. Клиенты докупали ПИФы на 78% чаще.

«Мы призываем клиентов активнее использовать возможности Райффайзен-Онлайн. Кроме традиционных услуг, например, оплаты ЖКХ или перевода между счетами, мобильный банк позволяет открывать новые продукты, обмениваться документами с банком, заказать карту с доставкой на дом и многое другое», — отметил Виталий Лавринец, руководитель управления развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка.

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