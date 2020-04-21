Программа поддержки малого бизнеса от Райффайзенбанка

21 Апр 2020 2020-04-21T09:08:22+03:00

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Райффайзенбанк запустил программу поддержки малого и микро бизнеса в период пандемии, чтобы предоставить возможности снижения долговой нагрузки и цифрового доступа к финансовым инструментам.

Клиенты Райффайзенбанка могут выполнять 99% операций онлайн с помощью интернет-банка. Мобильное приложение Райффайзен Бизнес Онлайн стало бесплатным на шесть месяцев. Доставка справок будет бесплатной до 30 апреля, а бесплатная доставка бизнес-карт не ограничена по времени.

Все платежи по кредитам компаний из сегмента микро бизнеса с апреля перенесены на май. Также в апреле действует нулевая комиссия при досрочном погашении кредитов.

Компаниям из секторов, пострадавших от распространения COVID-19, Райффайзенбанк предоставляет кредитные каникулы в соответствии с законодательством. Для компаний, которые не вошли в этот список, доступна реструктуризация по упрощенной процедуре — также без посещения банка.

«Мы предусмотрели возможность реструктуризации, которая доступна полностью онлайн. Это поможет клиентам сэкономить ценные в этот период ресурсы, а также снизить риски для здоровья, сократив до минимума необходимость посещать банковские офисы», — добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

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