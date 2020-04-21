2020-04-21T08:41:02+03:00
Общество

Гулял с 20-ю литрами спирта. В Красноярском крае задержали необычного пешехода

Ему грозит наказание сразу за два нарушения [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Автоинспекторы следят не только за водителями, но и за пешеходами!Автоинспекторы следят не только за водителями, но и за пешеходами!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Во время несения службы на автодороге Шушенское–Сизая Шушенского района внимание дорожные полицейские обратили внимание на необычного пешехода. Во время режима самоизоляции он шел по трассе вне населенного пункта и в сумке нес что-то явно тяжелое. Автоинспекторы остановили мужчину, задали ему вопросы, он стал заметно нервничать. А когда открыли сумку, нашли там две пластиковые канистры с этиловым спиртом общим объемом 20 литров.

Правда, на видео видно этикетку, на которой написано: «Антисептический раствор».

Мужчина стал дважды нарушителем. И его оштрафуют, во-первых, за незаконное перемещение алкогольной продукции», а это до 5 тысяч рублей. Во-вторых, за нарушение режима самоизоляции, точнее это формулируется так: «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий». А это еще до 3 тысяч рублей.

Гулял с 20-ю литрами спирта. В Красноярском крае задержали необычного пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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