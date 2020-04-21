Гулял с 20-ю литрами спирта. В Красноярском крае задержали необычного пешехода
Во время несения службы на автодороге Шушенское–Сизая Шушенского района внимание дорожные полицейские обратили внимание на необычного пешехода. Во время режима самоизоляции он шел по трассе вне населенного пункта и в сумке нес что-то явно тяжелое. Автоинспекторы остановили мужчину, задали ему вопросы, он стал заметно нервничать. А когда открыли сумку, нашли там две пластиковые канистры с этиловым спиртом общим объемом 20 литров.
Правда, на видео видно этикетку, на которой написано: «Антисептический раствор».
Мужчина стал дважды нарушителем. И его оштрафуют, во-первых, за незаконное перемещение алкогольной продукции», а это до 5 тысяч рублей. Во-вторых, за нарушение режима самоизоляции, точнее это формулируется так: «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий». А это еще до 3 тысяч рублей.
Гулял с 20-ю литрами спирта. В Красноярском крае задержали необычного пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU