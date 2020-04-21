21 Апр 2020 2020-04-21T07:31:25+03:00

Как придумали схему обмана и чем все закончилось [видео]

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Мошенники есть на все уровнях. Кто-то «разводит» бабушек по телефону, кто-то – предпринимателей, каждый раз придумывая индивидуальный подход.

На этот раз два жителя Крансоярска, один из которых – помощник депутата Законодательного Собрания, рассказали застройщику, что статус принадлежащих ему земельных участков в центре Красноярска будет изменен со строительного на парковый, в результате чего застроить их будет невозможно. Но выход есть, нужно избежать изменения функционального назначения этих пяти земельных участков. И стоит эта услуга 10 миллионов рублей.

Предприниматель решил, что вряд ли это получится и обратился в УФСБ по Красноярскому краю. По собранным оперативниками УФСБ материалам органами следствия ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Один из подозреваемых был арестован в феврале 2020 года. И вот 17 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого, Алексея Талюка, помощника помощника депутата Законодательного Собрания Ивана Серебрякова. Напомним, о его аресте стало известно в пятницу, 17 апреля. Суд избрал ему пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/774426" frameborder="0"></iframe> Обман на 10 миллионов рублей не состоялся. Подозреваемый в мошенничестве помощник красноярского депутата задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU