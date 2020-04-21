В Красноярске отключили от ИВЛ первого пациента с коронавирусом! Он дышит сам!

21 Апр 2020 2020-04-21T07:13:38+03:00

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Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин делится важной информацией на своей страничке в социальных сетях. Это очень нужно всем, поскольку сейчас на фоне домыслов и мнений каждая проверенная информация из первых рук особенно ценна.

Вся последние дни Егор Евгеньевич публикует тревожные посты: растет количество пациентов с пневмонией, с коронавирусом, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, ИВЛ. но сегодня особенный день! Цитируем: «Прошу прощения, что поздно. Но хочу поделиться маленькой радостью. Сегодня наши врачи отлучили от ИВЛ первого пациента с коронавирусной инфекцией! То есть он стал дышать сам.

Всего в больнице на утро было 9 пациентов с подтвержденным анализом на наличие вируса SARS-CoV-2.

С пневмониями лечится 64 пациента».

Напомним, по данным на 20 апреля, в крае прибавилось 6 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, хотя обычно их было несколько десятков. Ждем данные за 21 апреля!

ИСТОЧНИК KP.RU