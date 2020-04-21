21 Апр 2020 2020-04-21T07:01:25+03:00

22 апреля у вождя мирового пролетариата день рождения и накануне этого дня – традиционная баня! [видео]

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Традиционно каждый год именно с памятника Ленину открывается сезон очистки городских скульптур. Памятники и скульптуры моют теплой водой с помощью пожарных гидрантов и вышки. Коронавирус внес свои коррективы, но антисептиками обрабатывают только то, что находится на высоте человеческого роста. Поскольку Ленин находится высоко, то обеззараживающими средствами моют только постамент.

Баня для Ильича длится примерно час-полтора, за это время уходит 5-6 кубометров воды.

В целом по городу обычно отмывают больше 80 скульптур, в их числе памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой. Объекты, находящиеся на городских улицах, площадях и в скверах, приводят в порядок специалисты МП «Управление зеленого строительства», а вот памятники, расположенные на территориях организаций и предприятий, отмываются силами этих учреждений.

Напомним, городские памятники моют примерно 2-3 раза в год – весной, поздней осенью, к праздникам или при необходимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/774422" frameborder="0"></iframe> Маска для лица и пять кубометров воды: в Красноярске помыли памятник Ленину.

ИСТОЧНИК KP.RU