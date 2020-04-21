Антибактериальное мыло ни к чему. Красноярцам напомнили, как правильно мыть руки от коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T05:49:41+03:00

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Хотите верьте, хотите нет, но такая простая вещь как мытье рук с мылом реально помогает защититься от многих болезней. Дешево, просто и очень эффективно – все это про личную гигиену.

Однако важно помнить несколько моментов!

Нет никакой необходимости мыть руки именно «антибактериальным» мылом. Для того, чтобы смыть вирус, достаточно самого обычного мыла.

Исследования НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора утверждают, что понятия «стандартного» антибактериального мыла не существует, зачастую это просто маркетинговый ход. Или в мыле есть антимикробные добавки, но сколько их и от чего они – таких данных нет.

Так называемое «антибактериальное» мыло не влияет на вирусы, но может их просто смыть. Впрочем, как и любое другое мыло.

При этом установлено точно, что чистые руки родителей, вымытые с мылом, способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Очень многие опасные болезни неслучайно называют болезнями грязных рук: дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, норо- и ротавирусных инфекции, глистные инвазии. Передача таких болезней идет и через руки, и через предметы (игрушки, средства обихода и пр.).

По данным Роспотребнадзора в среднем за год в стране регистрируется более 300 вспышек инфекционных заболеваний, при этом более 85% пострадавших в этих вспышках – дети.

Однако мыть руки надо не только часто, но и правильно. Обязательно с мылом, теплой водой и не менее 30 секунд.

Итак, действуем по правилом:

Снимите украшения, закатайте рукава

Смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла

Тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук

Обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло

Просушите руки - руки высушивают, промокая их салфеткой однократного использования или сухим полотенцем. Убедитесь, что ваши руки полностью высохли.

Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумажное полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка.

Когда мыть руки?

До:

Приготовления еды

Приема пищи

Надевания контактных линз и нанесения макияжа

Прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам

Проведения манипуляций медицинского характера

После:

Приготовления еды

Обработки загрязненного белья

Ухода за больными

Уборки и работы по дому и в саду

Кашля, чихания или рвоты

Контакта с домашними и любыми другими животными

Работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях

Занятий спортом

Прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран

Контакта с деньгами

Работы за компьютером и другой оргтехникой

Поездки в общественном транспорте

ИСТОЧНИК KP.RU